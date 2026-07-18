Земляные работы в Лиде привели к неожиданному открытию 1 18.07.2026, 15:37

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Под территорией завода обнаружили неповрежденные кирпичные крипты.

В Лиде во время земляных работ на территории завода электроизделий обнаружили кирпичные склепы с саркофагами конца XIX века. Завод был построен на месте старого православного некрополя, надгробия которого уничтожались советскими властями вплоть до 1980‑х годов.

Как сообщает Институт истории НАН Беларуси, после обнаружения погребальных комплексов строительные работы были остановлены. Сейчас на месте работает археологическая экспедиция, которая проводит охранные раскопки.

Фото: телеграм-канал Института истории НАН Беларуси

Специалисты обнаружили неповрежденные кирпичные крипты конца XIX века с целыми саркофагами. Особую ценность для исследователей представляет идентифицированное захоронение Юлиана Здановича — подполковника 172‑го пехотного Лидского полка. Сейчас ученые и местные власти решают вопросы стабилизации и консервации найденных предметов, а также планируют процедуру официального перезахоронения останков.

Фото: телеграм-канал Института истории НАН Беларуси

Старое православное кладбище возле Свято-Георгиевской церкви в Лиде сформировалось примерно в 1865 году. Это был один из главных городских некрополей, где хоронили священников, военных и выдающихся деятелей. В частности, там были похоронены основательница первой лидской женской гимназии Мария Новицкая, белорусские общественно-политические деятели Юлиан Сакович и Леонид Моряков, а также министр обороны БНР генерал Киприан Кондратович (чьи останки уже во времена независимости удалось перенести и перезахоронить).

Фото: телеграм-канал Института истории НАН Беларуси

В советское время большое количество надгробий было снесено именно под строительство Лидского завода электроизделий. Те памятники, что остались, планировалось уничтожить позже для прокладки дороги: в 1980‑х годах тайно привезенный отряд комсомольцев из Новогрудка ночью сбил на землю каменные кресты и надгробия. Уцелела только часть некрополя.

Фото: телеграм-канал Института истории НАН Беларуси

До наших дней уцелела только часть первоначального кладбища вокруг самой церкви. Сегодня там установлены мемориальные доски с фамилиями известных лиц, чьи могилы были утрачены во время строительства завода.

Фото: телеграм-канал Института истории НАН Беларуси

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