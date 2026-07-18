Reuters: Танкер теневого флота РФ разлил нефть возле Омана
- 18.07.2026, 15:14
Это зафиксировали спутниковые снимки.
Танкер теневого флота РФ, находящийся под санкциями за перевозку российской нефти, вероятно, разлил нефть у побережья Омана.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные экспертами.
Согласно данным систем отслеживания судов, перед своим последним рейсом танкер Caroline Bezengi загрузил российскую нефть в Новороссийске. В последний раз он передал сигнал через систему AIS 11 июня у побережья Йемена, после чего перестал отображаться в открытых сервисах мониторинга, отметили в агентстве.
На спутниковых снимках Copernicus Sentinel-1 и Sentinel-2, сделанных в период со 2 по 13 июля, возле острова Аль-Киблия было зафиксировано серебристо-серое пятно, которое, по мнению трех независимых экспертов, представляет собой разлив нефти. Агентство Reuters также изучило видеозапись, на которой виден танкер в этом районе, однако не смогло независимо подтвердить дату съемки.
Причина вероятной утечки пока неизвестна, подчеркнули там. По информации двух источников в сфере морской безопасности, еще 8 июня экипаж сообщал о проблемах с танкером недалеко от йеменского порта Мукалла. Один из источников также подтвердил факт разлива.