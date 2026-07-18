Россиянам разрешат регистрировать машины, находящиеся в международном розыске 6 18.07.2026, 15:26

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Законопроект был разработан по поручению Путина.

Правительство России предложило наделить МВД правом регистрировать автомобили, попавшие в базу Интерпола. Кабмин внес соответствующий законопроект в Госдуму. В первую очередь речь идет о машинах, которые разыскиваются по инициативе «недружественных» стран, но были ввезены в Россию и приобретены ее гражданами. Действующее законодательство запрещает регистрацию таких транспортных средств.

Проект поправок был представлен в феврале 2026 года. В МВД объясняли необходимость изменений тем, что после начала войны в Украине западные страны практически перестали отвечать на его запросы. Из-за этого полиция не может достоверно установить, действительно ли автомобиль был похищен и при каких обстоятельствах его объявили в международный розыск. В качестве примера в МВД приводили Германию, которая не ответила на запросы по 123 машинам.

По информации ведомства, всего с 2022 года в России было обнаружено 1,5 тыс. иномарок, объявленных в международный розыск. Владельцы таких авто пытаются добиться их регистрации через суд, однако обычно получают отказ, поскольку подобный механизм в законодательстве не прописан. Сейчас исключить эти машины из базы Интерпола может только государство-инициатор.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина в «целях защиты законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства».

Проблема возникла после ухода западных автоконцернов из России в 2022 году и легализации параллельного импорта — ввоза товаров без разрешения правообладателя. Как писал Autonews, многие поставленные таким образом машины впоследствии оказывались в базе Интерпола как угнанные.

Злоумышленники оформляли популярные иномарки в лизинг в Европе, перепродавали их в Россию через третьи страны, например, через ОАЭ, а затем прекращали платежи. После этого лизинговые компании объявляли машины в международный розыск. Владельцы, купившие такие автомобили в России, нередко узнавали об этом лишь при попытке зарегистрировать их в ГИБДД. По данным Autonews, наибольшей популярностью среди ввозимых по параллельному импорту автомобилей пользуются Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

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