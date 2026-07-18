FT: Зеленский рассматривает возможность замены Сырского 15 18.07.2026, 14:29

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Александр Сырский

Президент Украины готов уволить главкома ВСУ, но при одном условии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако только при условии, что найдет ему достойную замену.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что руководство Сырским Вооруженными силами Украины стало поводом для протестов, которые усилились после того, как Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова.

По словам высокопоставленного чиновника администрации украинского президента, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы услышать их оценку ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Источник FT сообщил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит бесперебойную передачу власти, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

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