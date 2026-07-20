Кардиологи назвали безопасную дозу кофеина в сутки 20.07.2026, 21:38

Эта доза соответствует трем-пяти чашкам черного кофе.

Употребление до 400 мг кофеина в день не повышает риск нарушений сердечного ритма и других сбоев в работе сердца у людей без таких заболеваний, сообщила пресс-служба Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Эта доза соответствует трем-пяти чашкам черного кофе объемом около 240 мл каждая. Авторы не нашли подтверждений роста общего сердечно-сосудистого риска при таком уровне потребления. Умеренное употребление кофе также может иметь связь с более низким риском болезней сердца, сердечной недостаточности и инсульта у части людей.

Исследования указали на более низкий риск фибрилляции предсердий у любителей кофе, но также выявили более высокую частоту преждевременных сокращений желудочков. Анализ данных участников показал, что одна-три чашки кофе в день не повышали риск фибрилляции предсердий и других нарушений сердечного ритма.

Высокие дозы кофеина, в том числе в энергетиках и энергетических шотах, могут повышать артериальное давление и риск аритмии. Авторы призвали не переносить выводы об обычном кофе на такие напитки.

Большая часть работ носила наблюдательный характер и не доказывала причинную связь. Реакция на кофеин также зависит от возраста, состояния здоровья, генетических особенностей, лекарств и скорости обмена веществ.

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