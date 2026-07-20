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В Британии назначили нового главу МИД страны

  • 20.07.2026, 21:13
В Британии назначили нового главу МИД страны
ЭНДИ БЕРНЕМ
ФОТО: BBC

Пост занял бывший министр энергетики.

Новый премьер Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра энергетики Эда Милибэнда главой министерства иностранных дел страны. Об этом сообщила канцелярия премьера в социальной сети X.

«Эд Милибэнд был назначен министром иностранных дел», — говорится в публикации.

С сентября 2025 года Форин-офис возглавляла Иветт Купер.

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили назначен министром финансов.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

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