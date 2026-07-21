Литва не пустила со стороны Беларуси больше 25 тысяч мигрантов 21.07.2026, 8:09

Фото: Reuters

Граница находится под постоянными атаками.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГ) зафиксировала 19 июля 28 попыток нарушения границы со стороны Беларуси. Это рекорд за последние 55 дней, пишет издание «Позірк».

Предыдущий раз больше было 25 мая — 38 попыток, в последующий период — от 0 до 20.

С начала июля Литва зарегистрировала 88 попыток незаконного проникновения на свою территорию из Беларуси — в 2,9 раза больше, чем за 19 дней июня (30 раз), и на 46,7% больше, чем за весь июль прошлого года (60).

СОГ фиксирует незаконные попытки пересечь границу со стороны Беларуси ежедневно с 25 марта. За это время (117 дней) их было 8165. За предыдущий день, 19 июля, отмечена минимальная активность — две попытки. До этого самым низким показателем было шесть попыток 10 мая.

Литовская сторона также опубликовала статистику по количеству нарушителей границы, которых не пустила в ЕС из Беларуси. Так, с 1 января нынешнего года пограничники предотвратили въезд 957 человек, в 2025-м — 1652, в 2024-м — 1002, в 2023-м — 2643. Наибольшее количество иностранцев пытались пересечь белорусско-литовскую границу в 2022 году. Тогда литовские пограничники не пустили в Евросоюз 11 211 человек.

При этом, как отмечает СОГ, с 3 августа 2021 года, когда власти разрешили ее сотрудникам разворачивать нарушителей границы со стороны Беларуси, по 31 декабря того же года Литва не пустила в ЕС еще 8106 человек.

Всего же за без малого пять лет Литва не пустила из Беларуси 25 571 иностранца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com