Сеющий ветер пожнет бурю Аббас Галлямов

21.07.2026, 7:42

Аббас Галлямов

Историю пугачевского бунта почитали бы.

Замруководителя думской фракции ЕР Исаев сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с «обиженными подростками». «Ко взрослым мужикам хотелось бы обратиться с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи: “А мне на дискотеку сегодня надо! Сделайте что угодно, чтобы я пошел на дискотеку“», – так проинтерпретировал настроения людей единоросс.

Знаете, что ответят ему люди? «Ах ты пижон московский, это мы-то на дискотеку просимся?! Да нам бензин нужен на дачу ездить – и не ради удовольствия, а чтобы солений-варений на зиму заготовить, – чтобы из-за вас с голоду не подохнуть!..»

Вот зачем оскорблять людей? То этот их с подростками сравнивает, то Володин говорит, что они «вибрируют»… Вот охота же им на фонарях болтаться.

«Историю пугачёвского бунта» почитали бы… или бунинские «Окаянные дни», например…

Ведь сами же напрашиваются.

Аббас Галлямов, Telegram

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