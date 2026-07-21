Лукашенко подвел итоги своего правления 21.07.2026, 13:55

Результат налицо.

На селекторном совещании правитель распекал нерадивых хозяйственников, а в результате подвел итоги своего правления. Что же так возмутило Александр Лукашенко, который уже более 30 лет именем революции возрождает сельское хозяйство?

— Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные — хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте — воровство горюче-смазочных материалов, — приводит его слова БЕЛТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что это застарелая проблема:

— У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности.

Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и «крышуют», как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.

Как же не допустим? А разве «крышующие» воров силовики, хищение топлива и запчастей — это не из тех самых 90-х? Даже сложно представить, что же более, пишет «Салiдарнасць».

Хотя вот же оно! Лукашенко также рассказал, что выявлено 150 нетрезвых работников, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. Так, прокуратура установила 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. И такие факты выявлены в 25 (!) районах Брестской, Минской и Могилевской (!!!) областей.

Впрочем, нашел правитель и причину всего происходящего. Нет-нет, не там, где вы подумали.

— На мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину — управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.

Вот прямо как Александр Григорьевич, который 30 с хвостиком лет разъезжает по полям и лично курирует, где компостную яму копать, а куда картошку сажать. Результат — перед вами. Вот только самому Лукашенко, кажется, он не нравится.

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