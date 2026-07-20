Месси впервые обратился к болельщикам после финала ЧМ‑2026
- 20.07.2026, 22:01
Капитан сборной Аргентины поблагодарил их за поддержку.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения в финале чемпионата мира по футболу 2026 года впервые обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку на протяжении всего турнира.
«Боль очень велика, и этой ране будет сложно зажить. Но я также запомню все хорошее... Матчи, ход которых мы перевернули, навсегда останутся в памяти, поддержка всей страны, которая вместе с усилиями команды привела к тому, что мы в очередной раз оказались среди лучших в мире. Сегодня трудно по достоинству оценить то, что мы сделали, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд», — написал Месси в Instagram.
Аргентинец также поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего турнира и поздравил Испанию с победой на турнире.
Аргентинцы в финале ЧМ-2026 проиграли в дополнительное время Испании (0:1) и не смогли защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.
39-летний Месси забил на турнире восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В гонке бомбардиров он уступил французу Килиану Мбаппе, на счету которого десять мячей и четыре передачи.
Всего Месси провел за сборную Аргентины 207 игр и забил 125 мячей.