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Белорус плохо закрепил груз и заблокировал участок трассы в Польше

  • 20.07.2026, 21:10
Белорус плохо закрепил груз и заблокировал участок трассы в Польше

Фотофакт.

Движение по трассе А4 в направлении Вроцлава утром 20 июля было затруднено из-за ДТП, виновником которого стал белорус-дальнобойщик, сообщили в спасательной службе Опольского воеводства.

Инцидент произошел на 252-м километре автомагистрали недалеко от развязки Крапковице.

40-летний водитель фуры не закрепил надежно груз, который перевозил.

«Элементы конструкции выскользнули из крепежных ремней, удерживавших груз», — сообщили в районном управлении полиции Крапковице.

В итоге движение по участку было временно затруднено. Водители были вынуждены объезжать место инцидента по альтернативным маршрутам.

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