Белорус плохо закрепил груз и заблокировал участок трассы в Польше
- 20.07.2026, 21:10
Фотофакт.
Движение по трассе А4 в направлении Вроцлава утром 20 июля было затруднено из-за ДТП, виновником которого стал белорус-дальнобойщик, сообщили в спасательной службе Опольского воеводства.
Инцидент произошел на 252-м километре автомагистрали недалеко от развязки Крапковице.
40-летний водитель фуры не закрепил надежно груз, который перевозил.
«Элементы конструкции выскользнули из крепежных ремней, удерживавших груз», — сообщили в районном управлении полиции Крапковице.
В итоге движение по участку было временно затруднено. Водители были вынуждены объезжать место инцидента по альтернативным маршрутам.