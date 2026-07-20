Жители российского Ставрополя пили из унитазов, чтобы выиграть $1300 1 20.07.2026, 0:50

Условие победы – опередить остальных участников.

Конкурс под названием «Игры престолов» устроил российский бренд сантехники. Местным жителям пообещали 100 тысяч российских рублей (около 1300 долларов) за победу, пишет канал «Осторожно, новости».

Участникам нужно было пить из унитазов на скорость. В этом испытании победил молодой человек, который быстрее всех выпил «безалкогольный пенистый напиток из чаши унитаза». Бренд опубликовал фото счастливого победителя с деньгами в руках).

После этого организаторы перешли ко второму испытанию: семь человек должны были как можно дольше просидеть на унитазах с закрытыми крышками.

Через десять часов из конкурса выбыли только два участника. Остальные продолжили борьбу за денежный приз, заявили представители бренда, которые также разместили рекламу этого события в городских пабликах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com