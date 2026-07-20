Госдеп США: Отношения России и Кубы несут «прямую угрозу» США 1 20.07.2026, 19:13

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Для РФ Куба служит «ключевым вектором дестабилизации и подрыва» американских интересов.

Администрация США утверждает, что отношения РФ и Кубы представляют «прямую угрозу» безопасности Соединенных Штатов. Доклад обнародовал Госдепартамент Соединенных Штатов, ссылку на него на своей странице в социальной сети X опубликовал государственный секретарь США Марко Рубио.

В докладе утверждается, что Российская Федерация и Куба продолжают поддерживать прочные экономические и политические связи.

«Сегодня эти отношения правильнее характеризовать как стратегическое партнерство, которое создает не только прямую угрозу континентальной части Америки, но и бросает вызов мощи и интересам США во всей Латинской Америке», — говорится в документе.

По данным авторов документа, для РФ Куба служит «ключевым вектором дестабилизации и подрыва» американских интересов в ближайшей «сфере влияния» Вашингтона. Отношения между Гаваной и Москвой позволяют РФ «проецировать силу в регион без необходимости строить военные базы или поддерживать значительное военное присутствие», указывают во внешнеполитическом ведомстве США.

Схожие обвинения в докладе изложены также в адрес Ирана и Китая. Также в нем говорится, что кубинские спецслужбы проникали «в высшие эшелоны американского правительства». Наконец, Госдепартамент Соединенных Штатов выражает мнение, что Куба «вербовала и культивировала поколения активистов из США».

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