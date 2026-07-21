ВСУ атаковали ракетами ряд регионов России
- 21.07.2026, 7:40
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Взрывы в Белгороде, Липецке и Волгограде.
В ночь на 21 июля в ряде российских регионов объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. В Белгороде и Липецке прогремели мощные взрывы на фоне угрозы, в сети пишут о попаданиях, сообщает «Фокус».
В Белгороде после серии взрывов частично пропала вода. Ракеты могли поразить объекты энергетической инфраструктуры в городе, предполагают OSINT-аналитики.
Российские власти подтвердили нападение на Белгород. В оперативном штабе региона сообщили, что ракеты поразили Белгород и область, пострадавших в результате обстрела нет. Однако информацию о подвергшихся нападению объектах пока не раскрывают.
«Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях», — отметили в оперативном штабе.
Кроме того, спустя некоторое время OSINT-каналы сообщили об атаке на российский Липецк. В городе перед этим была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, после чего раздались сильные взрывы и вспыхнул пожар.
Мониторинговые каналы отмечают, что под ударом в Липецке также мог оказаться объект энергетической инфраструктуры. Пожар зафиксирован в районе местной тепловой электростанции.
«В Липецке после объявления ракетной тревоги вспыхнул пожар в районе ТЭЦ», — пишут в сети.
Официально власти пока не прокомментировали удары по Липецку.
Между тем OSINT-каналы также сообщили о сиренах воздушной тревоги в российских городах Волгограде и Казани. Очевидцы утверждают, что в Волгограде после сообщения о ракетной угрозе также были слышны взрывы. В местном аэропорту власти ввели план «Ковёр» в связи с угрозой.
Накануне дроны атаковали Московскую область, поразив крупнейший склад Wildberries в Подольске.