Россия выслала двух итальянских дипломатов
- 21.07.2026, 1:19
Решение Кремля считают в Риме прямой местью за разоблачение российской разведывательной деятельности.
Россия выслала двух представителей Италии в ответ на решение Рима выдворить двух российских военных атташе, которых итальянская власть обвинила в шпионской деятельности. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ANSA.
Москва выслала военного атташе Италии в России и одного из его сотрудников.
«Российская Федерация безосновательно выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников», - отметил Таяни.
Глава итальянского МИД отметил, что действия России являются ответом на выдворение двух российских военных атташе.
«Это акт очевидной мести за высылку Италией двух российских военных атташе, которых поймали с поличным во время шпионской деятельности против нашей национальной безопасности», - объяснил он.