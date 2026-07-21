Россия выслала двух итальянских дипломатов 21.07.2026, 1:19

Решение Кремля считают в Риме прямой местью за разоблачение российской разведывательной деятельности.

Россия выслала двух представителей Италии в ответ на решение Рима выдворить двух российских военных атташе, которых итальянская власть обвинила в шпионской деятельности. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ANSA.

Москва выслала военного атташе Италии в России и одного из его сотрудников.

«Российская Федерация безосновательно выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников», - отметил Таяни.

Глава итальянского МИД отметил, что действия России являются ответом на выдворение двух российских военных атташе.

«Это акт очевидной мести за высылку Италией двух российских военных атташе, которых поймали с поличным во время шпионской деятельности против нашей национальной безопасности», - объяснил он.

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