Директор ФБР неожиданно летит в Россию 1 21.07.2026, 10:54

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Каш Патель

Фото: Getty Images

Последний раз директор бюро был в Москве в 2013 году.

Директор ФБР Каш Патель планирует посетить Россию осенью 2026 года. По данным источников, знакомых с подготовкой поездки, визит предварительно намечен на 14–15 октября. В программе — Москва и Санкт-Петербург. Если планы не изменятся, это станет одним из самых необычных контактов между американскими и российскими силовыми структурами за последние годы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают американские СМИ, принимающей стороной, вероятнее всего, выступит ФСБ — российская спецслужба, являющаяся правопреемницей советского КГБ. При этом пока неизвестно, встретится ли Патель с Путиным или другими высокопоставленными российскими чиновниками. Не раскрывается и предполагаемая повестка переговоров.

«Поездка готовится на фоне сохраняющихся разногласий между Москвой и Вашингтоном по вопросу войны в Украине. Переговоры о прекращении конфликта фактически зашли в тупик, а в Конгрессе США усиливаются призывы ввести новые жесткие санкции против России», — пишет издание.

«Планы носят предварительный характер и могут измениться», — подчеркивают источники, знакомые с подготовкой визита. Тем не менее сам факт возможной поездки уже привлек внимание, поскольку главы ФБР крайне редко посещают Россию. Последним известным директором бюро, побывавшим в Москве, был Роберт Мюллер в 2013 году.

Каш Патель давно связан с наиболее резонансными эпизодами американо-российских отношений. Во время первого президентского срока Дональда Трампа он активно критиковал расследование о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года, называя его «мистификацией Russiagate».

Кроме того, нынешний директор ФБР уже не раз оказывался в центре внимания из-за нестандартных зарубежных поездок и использования государственных ресурсов, что стало предметом расследования демократов в Конгрессе.

По мнению авторов, если визит состоится, он может стать одним из самых заметных дипломатических контактов между США и Россией на фоне продолжающегося противостояния вокруг Украины и обсуждения новых санкционных мер.

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