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Под Минском строят новую дорогу

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  • 21.07.2026, 11:02
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Под Минском строят новую дорогу

Стало известно, куда она ведет.

Несколько месяцев назад началось строительство первого участка автодороги протяженностью около 2260 м — от 6-го километра МКАД до железнодорожного переезда. Она ведет к будущему жилому району Зеленый Бор, возведение которого планируется начать на территории бывшего военного полигона неподалеку от Колодищей уже в этом году.

«Под укладку асфальтобетонного покрытия на 800-метровом участке отсыпана «подушка» из щебня (около 5 тыс. кв. м), установлено более 800 м дорожного борта, проложено 400 м ливневой канализации диаметром 1200 мм с устройством дождеприемных колодцев. В ходе земляных работ снято и перемещено порядка 6 тыс. кубометров грунта», — сообщает подробности ГПО «Минскстрой», отмечая, что строительство трассы находится в активной стадии.

Для выполнения кругового движения с кольцевой построен объезд №1, также ведется обустройство объезда №5 в районе железнодорожного переезда. Работы производит СУ-173 треста №15.

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