Ученые: Возле Земли обнаружен объект, который ведет себя как ракета 3 21.07.2026, 11:08

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Изображение: NASA/JPL-Caltech

27 лет об этом никто не знал.

Астрономы обнаружили новую темную комету в Солнечной системе. Это класс загадочных объектов, которые похожи на астероиды, но ведут себя как кометы. Оказалось, что один из известных астероидов скрывал свою природу 27 лет.

Это открытие также указывает на то, что для Земли существует гораздо больше угроз, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет IFLScience.

Астрономы идентифицируют кометы по их характерным газовым оболочкам и хвостам, которые образуются, когда солнечное тепло испаряет лед кометы. Газ, выходящий из ядра кометы, также действует как ракетный двигатель, который изменяет траекторию движения кометы.

В Солнечной системе за последние годы было обнаружено несколько странных объектов, которые похожи на астероиды, но демонстрируют выброс газа, такой же, как и у комет, что меняет их траекторию движения. Они получили название темные кометы, ведь не сильно отражают солнечный свет, как это делают обычные кометы. Теперь астрономы обнаружили еще одну темную комету, но раньше считалось, что это астероид 1998 SH2, обнаруженный в 1998 году.

В августе 2025 года, согласно расчетам ученых, околоземный астероид 1998 SH2 должен был пролететь на расстоянии 3,1 миллиона километров от Земли. Астрономы направили на него свои телескопы и не обнаружили там, где он должен быть.

Что что-то изменило траекторию движения астероида, но астрономы не могли найти этому объяснение. Дальнейшие наблюдения, как сказано в новом исследовании, показали, что это не астероид, а темная комета. Астрономы обнаружили у 1998 SH2 еле заметный кометный хвост, точнее периодический выброс газа, который действует как двигатель.

Астрономы говорят, что с 1998 года по 2025 год астероид шириной 383 метра скрывал свою истинную природу, но теперь стало известно, что это темная комета.

При этом авторы исследования указывают на то, что подобные объекты, которых может быть много возле Земли, и которые еще не обнаружены, представляют серьезную угрозу для нашей планеты. Они могут менять свою орбиту и в какой-то момент одна из темных комет может столкнуться с Землей.

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