Арестованный дом, связанный с основателем «Нового зрения», выставили на торги 21.07.2026, 10:33

Нашлись ли желающие его купить?

В начале июля на аукцион выставили дом, который — как указано — арестовали у основателя «Нового зрения» Олега Ковригина. Сейчас стало известно, что желающих приобрести недвижимость не нашлось. Ранее известный бизнесмен заявлял, что власти изъяли эту недвижимость у его дочери от первого брака, пишет «Зеркало».

Двухэтажный блочный одноквартирный дом в Тарасово под Минском площадью 208,4 м² выставили на продажу с молотка в начале июля. Должником указан Олег Ковригин — основатель клиники «Новое зрение». На объект наложен арест следственных органов.

Стартовая цена аукциона была 996 тыс. рублей.

Однако желающих купить арестованную недвижимость не нашлось.

Этот коттедж под Минском бизнесмен построил в 2010-м, а в 2011-м, уезжая в Литву, подарил четырехлетней дочери Злате. В 2023 году, после дела против «Нового зрения», на недвижимость наложили арест, хотя дочь к делу отношения не имела. Позже суд признал дарение недействительным: прокуратура решила, что Ковригин еще в 2011-м якобы выводил имущество от будущего взыскания. Теперь дом снова формально «вернули» Ковригину — чтобы продать его и погасить часть почти 4-миллионного «ущерба» государству.

Судья Георгий Красуцкий согласился с этими доводами и признал ничтожным договор дарения от 2011 года. По сути, права на участок и дом вернулись к Олегу Ковригину. И теперь недвижимость можно принудительно продать и погасить часть «вреда» государству. Сам основатель «Нового зрения» называет это решение суда абсурдом.

— Якобы я в 2011 году планировал какую-то преступную деятельность в 2023-м? Мориарти (злодей из цикла произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе. — Прим. ред.) нервно курит в сторонке, — комментировал ранее Олег Ковригин. — И якобы доказательство этого, что я также машину продал в 2011 году. Но продал ее, потому что уезжал в Литву. Тогда все вопросы закрыл, получил паспорт серии РР и стал даже на консульский учет. Если бы у меня были какие-то вопросы, мне бы паспорт не выдали и на учет не поставили. Ну и потом, зачем тогда мне было оставлять дом в Беларуси все это время? Я бы его уже давно продал.

Как развивалось дело бизнесмена

В феврале 2023 года в сеть медцентров «Новое зрение» пришли силовики. Следственный комитет арестовал имущество компании. Тогда же он наложил арест и на дом дочки Ковригина. Хотя Злата не имела никакого отношения к уголовному делу.

25 ноября 2024 года основателя медцентра «Новое зрение» Олега Ковригина заочно осудили на 12 лет колонии усиленного режима, штраф в 400 тысяч рублей и пятилетний запрет на руководящие должности. Также с него постановили взыскать более 3 млн рублей якобы неуплаченного налога на прибыль.

Дальше Генпрокуратура подала гражданский иск, чтобы взыскать с основателя «Нового зрения» ущерб, который он якобы нанес государству. Речь шла о 3,43 миллиона рублей. В итоге, когда долг дошел до управления принудительного исполнения Миноблисполкома, он вырос до 3,82 миллиона.

Об этом бывшая жена Ковригина узнала осенью 2025 года, уже в суде, куда она пошла с иском, чтобы снять арест с имущества несовершеннолетней дочери.

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