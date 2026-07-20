Сборная Испании установила исторический рекорд после победы на ЧМ-2026 2 20.07.2026, 19:26

Фото: Getty Images

38 матчей без поражений.

Сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в игровое время после победы над Аргентиной в финале ЧМ-2026.

Команда Луиса де ла Фуэнте в финальном матче с минимальным счетом 1:0 обыграла Аргентину и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Эта победа стала для испанцев 38-м матчем без поражений подряд, что позволило превзойти предыдущий рекорд сборной Италии.

Spain are now unbeaten in their last 38 matches in all competitions, the longest ever run by any men's European national team in history (W29 D9). pic.twitter.com/4D9cvzjPwg — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

По данным Opta Analyst, серия Испании продолжается с марта 2024 года. За этот период команда провела 38 матчей, в которых одержала 29 побед и 9 раз сыграла вничью.

В рейтинге самых длинных беспроигрышных серий среди европейских мужских сборных Испания теперь занимает первое место. Второй результат принадлежит Италии, которая в период с октября 2018 года по сентябрь 2021 года не проигрывала 37 матчей (28 побед, 9 ничьих).

В список лучших серий также вошли предыдущие достижения Испании — 35 матчей без поражений в период с февраля 2007-го по июнь 2009 года и 31 матч с сентября 1994-го по ноябрь 1997 года. Кроме того, по 30 матчей без поражений провели сборные Франции (1994−1996) и Италии (1935−1937).

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