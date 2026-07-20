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Сборная Испании установила исторический рекорд после победы на ЧМ-2026

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  • 20.07.2026, 19:26
Сборная Испании установила исторический рекорд после победы на ЧМ-2026
Фото: Getty Images

38 матчей без поражений.

Сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в игровое время после победы над Аргентиной в финале ЧМ-2026.

Команда Луиса де ла Фуэнте в финальном матче с минимальным счетом 1:0 обыграла Аргентину и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Эта победа стала для испанцев 38-м матчем без поражений подряд, что позволило превзойти предыдущий рекорд сборной Италии.

По данным Opta Analyst, серия Испании продолжается с марта 2024 года. За этот период команда провела 38 матчей, в которых одержала 29 побед и 9 раз сыграла вничью.

В рейтинге самых длинных беспроигрышных серий среди европейских мужских сборных Испания теперь занимает первое место. Второй результат принадлежит Италии, которая в период с октября 2018 года по сентябрь 2021 года не проигрывала 37 матчей (28 побед, 9 ничьих).

В список лучших серий также вошли предыдущие достижения Испании — 35 матчей без поражений в период с февраля 2007-го по июнь 2009 года и 31 матч с сентября 1994-го по ноябрь 1997 года. Кроме того, по 30 матчей без поражений провели сборные Франции (1994−1996) и Италии (1935−1937).

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