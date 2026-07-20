Сырский высказался о конфликте с Федоровым и попросил прощения 5 20.07.2026, 20:13

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Александр Сырский

Главком ВСУ призвал не превращать рабочие споры в политическое противостояние.

После громкого общественного резонанса вокруг отставки Михаила Федорова с должности министра обороны главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал слухи о конфликте и извинился.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на авторскую колонку Сырского на Militarnyi.

По словам Сырского, для него стало неожиданностью услышать о якобы конфликте с Федоровым. Он отметил, что всегда воспринимал их отношения как рабочие, несмотря на разные позиции по отдельным вопросам.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время Великой войны», - написал он.

Главнокомандующий также обратился к Федорову.

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе», - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что ни один человек не важнее государства, а попытки свести войну к противостоянию отдельных должностных лиц только играют в пользу России.

«Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институции и миллионы людей, которые делают свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух персон - самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу», - отметил главком.

По словам Сырского, его также беспокоит то, что общество все больше делится на «лагерь Федорова» и «лагерь Сырского». Он подчеркнул, что вопросы контрактов, закупок или мобилизации значительно сложнее дискуссий в социальных сетях и не могут решаться лозунгами.

Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что победу обеспечивает, прежде всего, ежедневная работа, а не публичные конфликты или информационные кампании.

«И второе мнение, из которого следует все, что я скажу дальше: войну выиграет реальная работа, а не публичная драма вокруг нее», - подытожил он.

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