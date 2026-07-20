В Крыму начали устанавливать таксофоны из-за отключений мобильной связи 8 20.07.2026, 19:49

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Полуостров возвращается в прошлое.

На улицах в аннексированном Крыму начали устанавливать стационарные телефоны для вызова экстренных служб из-за регулярных блэкаутов и глушений мобильной связи. Как сообщил оперативный штаб региона, первые такие аппараты появились в Джанкое на севере полуострова, где мобильную связь включают по расписанию — дважды в день на четыре часа.

Таксофоны разместили на улицах Кутузова, Восточной, Интернациональной, Толстого и Карла Маркса. Утверждается, что по ним можно бесплатно позвонить по экстренному номеру 112, в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную службу газа. По заверению оперштаба, таксофоны работают даже при отсутствии электричества и сотовой сети. Еще один такой аппарат разместили на Театральной площади в Евпатории.

В последние недели перечисленные города, а также Алушта, Феодосия, Керчь, Симферополь, Судак, Армянск, Красноперекопск, Ялта и другие населенные пункты Крыма регулярно остаются без света и воды из-за украинских атак на подстанции. Назначенный Россией «глава» региона Сергей Аксенов ранее заявил, что в настоящее время сформировать точные графики электроснабжения на территории полуострова невозможно. Он также сообщил о сокращении уличного освещения во всех муниципалитетах и начале поставок генераторов в населенные пункты, где блэкаут сохранялся более 12 дней.

В Севастополе оккупационные власти признали, что больше не могут соблюдать прежний режим отключений «2 через 6», при котором свет подается всего на два часа с шестичасовыми перерывами, и перестали прогнозировать сроки восстановления электроснабжения. Жителей призвали следить за новостями по радио и заряжать телефоны в специальных пунктах.

Масштабные перебои с электро- и водоснабжением продолжаются в Крыму с конца июня. 26 числа после серии украинских ударов по подстанциям, нефтяной инфраструктуре и логистическим маршрутам на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако с тех пор атаки на регион происходят практически ежедневно. Так, в ночь на 20 июля беспилотники поразили еще семь подстанций.

Ранее возродить сеть таксофонов в России из-за постоянных шатдаунов мобильной связи, которые власти объясняют борьбой с дронами, предлагали в Госдуме. Член торгово-промышленного комитета Игорь Антропенко называл эту тему «остро назревшей».

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