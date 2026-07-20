«Отношение как к шпиону» 1 20.07.2026, 19:43

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Поляк съездил в Беларусь, простоял на границе 11 часов и прошел допрос КГБ.

Пост поляка, который недавно вернулся из Беларуси, появился 19 июля в Facebook-группе Zwiedzaj Białoruś. Он рассказал о долгом прохождении границы, проверке телефона и беседах с силовиками. Публикация провисела почти сутки, после чего была удалена, пишет MOST.

Автор поста написал, что поездка оставила у него неоднозначные впечатления. По его словам, прохождение границы заняло 11 часов, потом был разговор с офицером КГБ, затем с милицией.

Как утверждает автор, его спрашивали, где он работает, что думает о Лукашенко, войне и России, а также есть ли у него знакомые украинцы. Кроме того, силовики фотографировали IMEI его телефона и аккаунты в Google, Facebook и WhatsApp.

Польские банковские карты, по словам путешественника, в Беларуси не принимали. Исключением стала оплата страховки и обработки автомобиля на границе.

Машину также проверили с помощью рентгена. Автор написал, что ему пришлось ждать документы. При выезде в Польшу его спросили, не вывозит ли он «пропагандистские» или «подрывные» материалы.

Поляк обратил внимание и на дорожную обстановку. По его словам, на трассе было много камер контроля скорости, примерно через каждые два-три километра. На некоторых участках действовало ограничение в 40 километров в час.

При этом впечатления от общения с белорусами у автора остались положительными. Он написал, что люди, услышав польскую речь, подходили, здоровались и желали всего хорошего.

«Общая история нас объединяет. Они очень уважают нас, поляков», — говорится в посте.

Мужчина также похвалил еду, музеи, парки и исторические памятники. Он отметил, что в Беларуси много бесплатных парковок, а исторические здания, по его впечатлению, находятся в хорошем состоянии.

Автор добавил, что белорусский язык похож на польский, однако пожалел, что в стране чаще звучит русский.

На вопрос, вернулся ли бы он в Беларусь, мужчина ответил утвердительно. Однако уточнил, что его не устраивает отношение к туристам на границе.

«Да, но не при таком отношении к тебе, туристу, как к шпиону или диверсанту», — написал он.

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