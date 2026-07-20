Могилев накрыло ливнем
- 20.07.2026, 20:03
В некоторых частях города подтопления.
Как и обещали синоптики, неделя стартовала с дождей. В понедельник, 20 июля, Могилев накрыло ливнем. Как сообщает «Зеркало» со ссылкой на местные паблики, некоторые части города подтопило.
По данным телеграм-канала «Могилев. Главное!», подтопленной оказалась улица Первомайская.
Затопления есть и на улице Криулина.
Огромную лужу автомобили объезжают по газону.
А позже на ней сломалась легковушка и образовалась пробка.
Ливень прошел сегодня и в Витебске. Правда, там пока подтоплений нет.
Напомним, по прогнозу синоптиков, на неделе с 20 по 26 июля на территории Беларуси ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер. А температура воздуха будет ниже климатической нормы.