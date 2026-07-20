Могилев накрыло ливнем 20.07.2026, 20:03

В некоторых частях города подтопления.

Как и обещали синоптики, неделя стартовала с дождей. В понедельник, 20 июля, Могилев накрыло ливнем. Как сообщает «Зеркало» со ссылкой на местные паблики, некоторые части города подтопило.

По данным телеграм-канала «Могилев. Главное!», подтопленной оказалась улица Первомайская.

Затопления есть и на улице Криулина.

Огромную лужу автомобили объезжают по газону.

А позже на ней сломалась легковушка и образовалась пробка.

Ливень прошел сегодня и в Витебске. Правда, там пока подтоплений нет.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на неделе с 20 по 26 июля на территории Беларуси ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер. А температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com