Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии
- 20.07.2026, 19:41
Президент Украины анонсировал встречу «уже в ближайшее время».
Украинский президент провел первый разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
«Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и дальше будет крепкой», - отметил глава государства.
Президент поблагодарил британского премьера за слова уважения об украинцах, а также соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак.
«Украина и Британия смогли построить самое сильное партнерство в истории отношений между нашими государствами, и мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось», - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что договорился с Бернемом о дальнейшем сотрудничестве, в частности работе в рамках Антибалистической коалиции, во время встречи «уже в ближайшее время».