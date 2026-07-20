Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии 20.07.2026, 19:41

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины анонсировал встречу «уже в ближайшее время».

Украинский президент провел первый разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и дальше будет крепкой», - отметил глава государства.

Президент поблагодарил британского премьера за слова уважения об украинцах, а также соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак.

«Украина и Британия смогли построить самое сильное партнерство в истории отношений между нашими государствами, и мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что договорился с Бернемом о дальнейшем сотрудничестве, в частности работе в рамках Антибалистической коалиции, во время встречи «уже в ближайшее время».

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