Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 млн евро 20.07.2026, 19:07

За нарушение закона ЕС о цифровых услугах.

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала торговую платформу AliExpress на 550 миллионов евро за нарушение требований закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом ЕК заявила в понедельник, 20 июля. Как пишет Politico, этот штраф стал крупнейшим из когда-либо наложенных Еврокомиссией в контексте нарушений требований по защите прав потребителей онлайн.

По данным ЕК, китайская платформа ненадлежащим образом оценивала риски, связанные с продажей запрещенных товаров на своих маркетплейсах, а также переоценила эффективность внутренних систем модерации и не учла влияние рекомендательных алгоритмов на продвижение такой продукции.

Европейские регуляторы обнаружили, что система санкций для недобросовестных продавцов на AliExpress работала неэффективно. В частности, спустя несколько недель после вынесения предупреждений поддельные товары, опасные игрушки и косметика продолжали продаваться на платформе. Многие продавцы также намеренно указывали неверную категорию продукции, чтобы обойти проверки на соответствие требованиям безопасности.

«Масштаб AliExpress - это не оправдание: для безопасности потребителей онлайн необходимо систематически выявлять и устранять риски. Мы требуем от AliExpress соблюдать такой стандарт и принять соответствующие меры», - заявила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

AliExpress могут грозить новые штрафы и судебные разбирательства

При определении размера штрафа Еврокомиссия учла характер нарушений, их продолжительность и негативные эффекты на потребителей в ЕС. Нарушения закона ЕС о цифровых услугах продолжались как минимум до июня 2025 года, следует из заявления ЕК.

Теперь у платформы AliExpress есть время до 20 октября 2026 года, чтобы представить ЕК план по устранению нарушений. Если компания откажется выполнять требования регулятора, платформе грозят дополнительные штрафы.

Еврокомиссия начала расследование в отношении AliExpress в марте 2024 года. В июне 2025-го ЕК заявила, что выявила многочисленные нарушения требований DSA в сферах оценки рисков для потребителей, модерации контента, прозрачности рекламных и рекомендательных алгоритмов, а также проверки продавцов.

AliExpress может предстоять еще одно разбирательство: в ноябре 2025 года правительство Франции пообещало подать в суд на платформу из-за наличия на маркетплейсах товаров для взрослых с детской внешностью.

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