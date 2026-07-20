Путин выдал второй орден «За заслуги перед Отечеством» «личному кассиру» из кооператива «Озеро» 20.07.2026, 19:30

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Фото: Getty Images

Сергей Ковальчук является крупнейшим акционером банка «Россия».

Президент России Владимир Путин наградил акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов, пишет РБК. Друг президента получил награду за «большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность». Это второй орден «За заслуги перед Отечеством» для Ковальчука. Путин в 2021 году награждал его орденом IV степени.

Ковальчука относят к представителям ближайшего окружения российского диктатора. В 1990-х годах Ковальчук был среди участников кооператива «Озеро», одним из учредителей которого был Путин. Ковальчук создал Национальную Медиа Группу (НМГ), которая объединяет российские СМИ — «Пятый канал», РЕН ТВ и «Известия». В НМГ председателем совета директоров является подруга Владимира Путина — Алина Кабаева, напоминает The Moscow Times.

Также Ковальчук является крупнейшим акционером банка «Россия» и с 2004 года занимает пост председателя совета директоров. Одним из крупнейших активов банка является страховщик «Газпрома» — СОГАЗ. Бизнеcмен в конце 2021 года купил контрольный пакет акций компании VK. В рейтинге российских миллиардеров Forbes Юрий Ковальчук занимает 66-е место. Его состояние оценивается в $2 млрд.

Ковальчук не имеет должности в руководстве или правительстве, но оказывает значительное влияние на политическую ситуацию в РФ. После введения санкций США в 2014 году американский Минфин называл банк «Россия» «личным банком» российского руководства, а Юрия Ковальчука — «кассиром» Владимира Путина. Отношения с Путиным у Ковальчука действительно очень близкие. Например, сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук в 2024 году был назначен главой Счетной палаты.

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