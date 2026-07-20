Трамп призвал включить Иран в санкции против РФ
- 20.07.2026, 1:50
Этого хотел Линдси Грэм.
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России, отметив, что именно этого хотел покойный сенатор. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линси Грэм хотел сделать, и это должно было произойти. Важно!» — написал американский лидер.
Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих её энергоносители.
Основные положения законопроекта предполагают замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных, а также 500-процентный тариф на импорт товаров в США из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.