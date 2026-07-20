В Беларуси нашли городище эпохи Великого переселения народов
- 20.07.2026, 20:52
Ученые полагают, что древний город сгорел в огне сражения.
Археологи БГУ обнаружили городище, сгоревшее в середине I тысячелетия н.э., пишет пресс-служба белорусского университета.
Остатки укреплений и многочисленные артефакты нашли во время раскопок на территории археологического комплекса у деревни Речки Вилейского района.
Сенсационную находку обнаружили студенты исторического факультета БГУ под руководством завкафедры археологии и специальных исторических дисциплин Полины Курлович.
В ходе экспедиции археологи обнаружили на земляном валу сгоревшие остатки укреплений, вокруг были найдены наконечники стрел. Археологи полагают, что городище могло сгореть в пожаре во время сражения.
Найденные в слое пожара артефакты предварительно датируются IV–V веками н.э. – временем Великого переселения народов.
У подножия городища обнаружили многочисленные предметы быта того времени: орудия труда из железа и глины, детали костюма, изделия из кости, керамические сосуды.
Исследователи полагают, что находки прольют свет на быт людей того времени и пути расселения славян на территории Беларуси.
Обнаруженные артефакты изучат в лаборатории музейного дела исторического факультета БГУ. Археологическая экспедиция в Речках продлится до 28 июля.