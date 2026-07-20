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В Беларуси нашли городище эпохи Великого переселения народов

  • 20.07.2026, 20:52
В Беларуси нашли городище эпохи Великого переселения народов
Фото: bsu.by/news

Ученые полагают, что древний город сгорел в огне сражения.

Археологи БГУ обнаружили городище, сгоревшее в середине I тысячелетия н.э., пишет пресс-служба белорусского университета.

Остатки укреплений и многочисленные артефакты нашли во время раскопок на территории археологического комплекса у деревни Речки Вилейского района.

Сенсационную находку обнаружили студенты исторического факультета БГУ под руководством завкафедры археологии и специальных исторических дисциплин Полины Курлович.

Фото: bsu.by/news

В ходе экспедиции археологи обнаружили на земляном валу сгоревшие остатки укреплений, вокруг были найдены наконечники стрел. Археологи полагают, что городище могло сгореть в пожаре во время сражения.

Найденные в слое пожара артефакты предварительно датируются IV–V веками н.э. – временем Великого переселения народов.

Фото: bsu.by/news

У подножия городища обнаружили многочисленные предметы быта того времени: орудия труда из железа и глины, детали костюма, изделия из кости, керамические сосуды.

Исследователи полагают, что находки прольют свет на быт людей того времени и пути расселения славян на территории Беларуси.

Обнаруженные артефакты изучат в лаборатории музейного дела исторического факультета БГУ. Археологическая экспедиция в Речках продлится до 28 июля.

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