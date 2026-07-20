Трамп: Иран «заплатит многократно» за смерть каждого американского солдата

Трамп: Иран «заплатит многократно» за смерть каждого американского солдата1
- 20.07.2026, 20:46
Такое распоряжение президент США передал главе Пентагона.
Президент США Дональд Трамп побещал, что Иран «заплатит многократно» за убийство каждого американского военнослужащего. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.
Такое распоряжение Трамп передал главе Пентагона Питу Хегсету, главе Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну и всем руководителям вооруженных сил, указано в публикации.
С 8 июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. NYT со ссылкой на источники писал, что Пентагон ранее скрыл данные о десятках раненых военнослужащих.