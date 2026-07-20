Гроссмейстер Полгар ответила на предложение занять пост президента Венгрии 3 20.07.2026, 21:02

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Фото: Expo 2025 Hungary

Шахматистка отметила, что высоко ценит предложение главы венгерского кабмина.

Гроссмейстер Юдит Полгар отклонила предложение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра принять участие в выборах президента страны. Об этом шахматистка сообщила в социальной сети Facebook.

Полгар отметила, что она высоко ценит предложение главы венгерского кабмина. Шахматистка отметила, что она могла бы занять пост главы государства как человек, который стоит «вне партийной политики».

«Однако я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации. Поэтому я не могу принять это приглашение», — написала гроссмейстер.

Накануне Мадьяр заявил, что поддержит избрание Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока. По его словам, гроссмейстер является человеком, который может помочь Венгрии добиться единства мира, им бы гордился каждый венгр.

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