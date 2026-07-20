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Посол Швейцарии завершает работу в Беларуси

  • 20.07.2026, 20:39
Посол Швейцарии завершает работу в Беларуси
Кристина Хонеггер Золотухин
Фото: smartpress.by

Кристина Хонеггер Золотухин работала в качестве посла с начала февраля 2022 года.

Посол Швейцарии Кристина Хонеггер Золотухин завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Это следует из сообщения, которое опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел.

20 июля с главой Кристиной Хонеггер Золотухин по случаю завершения ее каденции встретился глава МИД Беларуси Максим Рыженков.

«Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы активизации белорусско-швейцарских отношений в контексте существующих рамочных условий, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, Кристина Хонеггер Золотухин прибыла в Минск в качестве посла Швейцарии в начале февраля 2022 года. Через десять дней после ее приезда из колонии была освобождена политзаключенная гражданка Швейцарии Наталья Херше.

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