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Около Хатыни заметили медведя

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  • 19.07.2026, 21:40
Около Хатыни заметили медведя

Хищника встретили в лесу в Логойском районе.

Медведя снял случайный прохожий, который опубликовал Threads.

«Логойск, встреча с косолапым!» - написал он, уточнив, что она произошла в пяти километрах от известного мемориального комплекса.

«Надумаете ехать в район Хатыни - будьте бдительны, адреналина за сегодня достаточно», - добавил автор видео в комментарии.

Посмотреть в Threads

Пользователи соцсети удивились смелости мужчины. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Автор смелый, даже видео снял! Завидую его смелости. А я растерялась, когда с двумя встретилась в Соснах, в 6 км от метро «Могилевская», совсем рядом с домами. Медведи были заняты любовью, поэтому и не помчались за мной. Я припустила так, что забыла про суставы и больное сердце. Видимо, это был еще не мой час, слава Богу!

- Какой красивый, густой лес, естественно встретить в нем лесного жителя, но очень опасно.

- Лес - дом животных, чего удивляться?! Понятно, встретить такого в лесу - мало приятного, кто знает, что там у него на уме?

- Середина лета, еды валом, мишка сытый и добрый.

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