Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 20.07.2026, 14:29

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Не обойдется без дождей.

Синоптики сказали, когда начнется реальное похолодание и дожди в Беларуси. Подробности БелТА озвучил Белгидромет.

«В течение ближайшей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые откроют путь прохладным воздушным массам с северо-запада Европы», - предупреждают синоптики.

В Беларуси температурный фон снизится и окажется на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Не обойдется и без дождей.

Во вторник, 21 июля, в некоторых районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В утренние и дневные часы осадки прогнозируются на большей части территории. Местами, отмечают синоптики, возможны сильные дожди с грозами, усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Возможен туман. Ночью прогнозируется от +9 до +15 градусов, днем – от +16 до +22 градусов, по восточной части – до +26 градусов.

В среду, 22 июля, на большей части республики пройдут дожди, местами возможны грозы. В некоторых районах усилится ветер до 15-18 метров в секунду. В ночные часы будет от +7 до +14 градусов. Днем температура воздуха составит от +14 градусов по северной части и до +23 градусов по юго-западной.

В четверг, 23 июля, в ночные часы местами, а днем во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, вероятный грозы. Температура воздуха ночью составит от +6 до +13 градусов. Днем ожидается от +16 до +23 градусов, по юго-восточной части – до +25 градусов.

В пятницу, 24 июля, погода существенно не изменится – ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью прогнозируется от +7 до +14 градусов, днем – от +18 до +25 градусов.

В субботу, 25 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах – с грозами. Вероятен слабый туман. В ночные часы ожидается от +8 до +14 градусов, днем – от +20 до +27 градусов.

В воскресенье, 26 июля, осадков не прогнозируется, возможен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от +10 до +16 градусов, днем – от +21 до +28 градусов.

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