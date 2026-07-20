Энди Бернем официально стал премьер-министром Великобритании

Энди Бернем официально стал премьер-министром Великобритании1
- 20.07.2026, 14:39
Кир Стармер завершил работу.
Депутат британского парламента Энди Бернем официально стал седьмым за 10 лет премьер-министром Великобритании и заменил в должности своего предшественника Кира Стармера. Об этом сообщает BBC.
20 июля Стармер заявил, что завершил свою работу на посту премьер-министра Великобритании. Об этом он сказал во время прощальной речи на Даунинг-стрит, 10, после чего король принял его отставку.
Кир Стармер в понедельник, 20 июля, заявил, что завершил свою работу на посту премьер-министра Великобритании. Об этом он сказал во время прощальной речи на Даунинг-стрит, 10, после чего король принял его отставку, пишет The Guardian.
«Я собираюсь посетить его величество короля, чтобы подать в отставку и закрыть страницу моего пребывания на посту премьер-министра. Моя работа выполнена», — сказал премьер.
Он отметил, что за два года его пребывания на посту премьера Британия стала «сильнее и справедливее». В частности, Стармер заявил о снижении уровня миграции, укреплении обороны и улучшении международной репутации страны.
Он также упомянул Украину.
«Сегодня мы сталкиваемся с миром, в котором наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разъединить нас — из-за наших ценностей, нашей свободы, нашей порядочности и, откровенно говоря, нашей непоколебимой решимости поддержать мужественный народ Украины», — сказал Стармер.