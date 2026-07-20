Президент Аргентины объявил о дополнительном выходном в стране
- 20.07.2026, 15:17
После поражения в финале ЧМ по футболу.
Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что следующий день после финала чемпионата мира — 2026 станет национальным выходным, если сборная решит провести празднование.
«В связи с неопределённостью относительно празднования достижения сборной Аргентины сообщаю гражданам, что в зависимости от того, какой день для торжеств выберут игроки и тренерский штаб, он будет объявлен национальным выходным», — написал Милей в соцсетях.
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.