Президент Аргентины объявил о дополнительном выходном в стране 20.07.2026, 15:17

Хавьер Милей

Фото: Bloomberg

После поражения в финале ЧМ по футболу.

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что следующий день после финала чемпионата мира — 2026 станет национальным выходным, если сборная решит провести празднование.

«В связи с неопределённостью относительно празднования достижения сборной Аргентины сообщаю гражданам, что в зависимости от того, какой день для торжеств выберут игроки и тренерский штаб, он будет объявлен национальным выходным», — написал Милей в соцсетях.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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