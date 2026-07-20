ФИФА назвала лучшего футболиста чемпионата мира-2026 4 20.07.2026, 9:52

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Родри

Фото: Getty Images

И это не Месси.

ФИФА определила лауреатов персональных наград по итогам чемпионата мира — 2026 сразу после того, как в финале сборная Испании со счётом 1:0 одолела Аргентину.

Титул лучшего футболиста турнира и Золотой мяч достались полузащитнику испанской команды Родри: по результатам голосования технического штаба ФИФА он опередил капитана аргентинцев Лионеля Месси, которому достался Серебряный мяч. Бронзовым призёром в этой номинации стал форвард французской сборной Килиан Мбаппе.

Мбаппе также стал обладателем Золотой бутсы, оформив статус главного бомбардира первенства — на его счету 10 голов и четыре ассиста. На второй строчке результативности расположился Месси с восемью забитыми мячами, а третьим стал англичанин Джуд Беллингем, забивший семь раз.

Ещё пара индивидуальных трофеев отправилась к новым чемпионам мира. Вратарь Унаи Симон был признан лучшим голкипером турнира и получил Золотую перчатку, а защитник Пау Кубарси удостоился звания лучшего молодого игрока чемпионата.

Приз Fair Play, вручаемый за самую высокую дисциплину на турнире, забрала сборная Нидерландов.

Чемпионский титул испанцам принёс гол Феррана Торреса, забитый в дополнительное время финального матча.

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