ФИФА назвала лучшего футболиста чемпионата мира-2026

ФИФА назвала лучшего футболиста чемпионата мира-20264
- 20.07.2026, 9:52
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И это не Месси.
ФИФА определила лауреатов персональных наград по итогам чемпионата мира — 2026 сразу после того, как в финале сборная Испании со счётом 1:0 одолела Аргентину.
Титул лучшего футболиста турнира и Золотой мяч достались полузащитнику испанской команды Родри: по результатам голосования технического штаба ФИФА он опередил капитана аргентинцев Лионеля Месси, которому достался Серебряный мяч. Бронзовым призёром в этой номинации стал форвард французской сборной Килиан Мбаппе.
Мбаппе также стал обладателем Золотой бутсы, оформив статус главного бомбардира первенства — на его счету 10 голов и четыре ассиста. На второй строчке результативности расположился Месси с восемью забитыми мячами, а третьим стал англичанин Джуд Беллингем, забивший семь раз.
Ещё пара индивидуальных трофеев отправилась к новым чемпионам мира. Вратарь Унаи Симон был признан лучшим голкипером турнира и получил Золотую перчатку, а защитник Пау Кубарси удостоился звания лучшего молодого игрока чемпионата.
Приз Fair Play, вручаемый за самую высокую дисциплину на турнире, забрала сборная Нидерландов.
Чемпионский титул испанцам принёс гол Феррана Торреса, забитый в дополнительное время финального матча.