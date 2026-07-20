Цена на крыжовник шокировала белорусов

Цена на крыжовник шокировала белорусов1
- 20.07.2026, 15:10
40 рублей за килограмм.
В минских супермаркетах продолжается сезон местных ягод и фруктов. Ранее в продаже уже появлялись малина, клубника и голубика, а теперь настала очередь крыжовника — и цена на него способна удивить, пишет tochka.by.
В одном из столичных магазинов упаковку свежего крыжовника весом 250 г предлагают за 9,99 рубля. Если пересчитать на килограмм, получится почти 40 рублей — притом что эта ягода растёт практически на каждой даче.
Для сравнения: на рынках крыжовник стоит около 15 рублей за килограмм, а у отдельных продавцов цена может быть и ниже.
И ещё один любопытный факт: на 40 рублей, которые нужно отдать за кило крыжовника в супермаркете, можно купить около 2 кг бескостной свинины.