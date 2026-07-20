Бунт рабочих из Узбекистана: Лукашенко просчитался во второй раз 20.07.2026, 7:55

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11 лет назад китайские строители устроили марш протеста.

История с организованной отправкой трудовых мигрантов из Узбекистана в Беларусь, которую еще несколько дней назад Лукашенко и власти в Ташкенте преподносили как пример успешного международного сотрудничества, неожиданно обернулась неприятным сюрпризом. Рабочие отказались работать за копейки и властям срочно пришлось тушить пожар недовольства.

«Флагшток» напоминает о громкой истории китайских строителей в Добруше. Их марш протеста в 2015 году стал беспрецедентным событием для региона и наглядным примером безответственности белорусской власти по контролю за условиями труда иностранной рабочей силы.

Фабрика раздора

В 2012 году белoрусские власти начали масштабный проект реконструкции Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Цель была амбициозной: построить новый крупный завод по производству мелованного и немелованного картона мощностью 200 тысяч тонн продукции в год. Этот завод должен был не только обеспечить внутренний рынок, но и укрепить позиции Беларуси на европейских и азиатских экспортных рынках, став важнейшим объектом в отечественной целлюлозно-бумажной отрасли.

Финансирование проекта обеспечивалось в основном за счет кредита Государственного банка развития Китая, который выделил Беларуси около 348,6 млн долларов, а общая стоимость проекта оценивалась примерно в 500 млн долларов. Эти средства предназначались для приобретения технологического оборудования, строительства и выполнения проектных работ. Управление проектом было поручено ОАО «Управляющая компания холдинга «Белoрусские обои», куда входила Добрушская фабрика.

Для выполнения строительных и монтажных работ была выбрана китайская корпорация «Сюань Юань» (Xuan Yuan Industrial Development Co., LTD). Выбор компании был не случайным: это позволяло Беларуси привлечь крупный кредит из Китая и одновременно расширить белорусско-китайское экономическое сотрудничество. Вместе с корпорацией в страну прибыли китайские рабочие — по разным данным от 900 до 1200 человек, которые непосредственно осуществляли строительные работы на объекте. Китайской компании были предоставлены выгодные налоговые и таможенные льготы, включая освобождение от пошлины за привлечение иностранных специалистов, что должно было ускорить и удешевить реализацию масштабного проекта.

Реконструкцию называли крупнейшим проектом в отрасли — до тех пор, пока стройка не превратилась в долгострой, а вместо ленты для перерезания в хронику попали рабочие, идущие по трассе Добруш — Гомель.

Ход реконструкции

Проект, запущенный в 2012 году, предусматривал полное обновление производственных мощностей уже весной 2016 года, однако из-за проблем с китайским подрядчиком, корпорацией «Сюань Юань», запуск произошел лишь в 2021 году, с пятилетним опозданием.

Перед громким протестом 2015 года китайские рабочие, по разным оценкам около тысячи человек, проживали в Добруше в условиях, близких к рабским: общежития располагались прямо на стройке, жильцы ютились на трёхъярусных кроватях, готовили пищу в крохотных кухнях, не предназначенных для сотен людей. Слова "комфорт" и "безопасность" явно не были прописаны в контракте. Рабочие трудились по 10 часов в день без выходных с единственным 15-минутным перерывом на обед. Также сообщалось, что зарплаты китайским работникам задерживали до трёх месяцев, и их семьи в Китае оставались без денежных переводов.

Кроме того, журналисты зафиксировали факты принуждения рабочих: как рассказывали сами строители, представители корпорации «Сюань Юань» забирали у них паспорта на хранение и запрещали покупать местные SIM-карты, фактически лишив их связи с внешним миром. Из-за подобных условий жизни и труда настроение китайцев стремительно ухудшалось, напряжение в среде рабочих стало критическим и в конечном итоге вылилось в массовый протест.

Переход из Добруша

Акция протеста китайских рабочих началась рано утром 2 июля 2015 года на территории стройплощадки нового завода по производству картона в Добруше. Причиной массового выхода на улицы стали хронические невыплаты заработной платы рабочим корпорацией «Сюань Юань» — задолженность на тот момент достигла уже трёх месяцев. Возмущенные строители, количество которых по разным оценкам составляло около 200–300 человек, собрались в пешую колонну и двинулись из Добруша по трассе М-13 в сторону Гомеля. Их намерением было обратиться к послу Китая в Беларуси, чтобы он вмешался и помог решить проблемы с оплатой труда.

По пути следования колонну рабочих сопровождали сотрудники милиции и ОМОНа. Как сообщали очевидцы, на трассе было отмечено усиленное присутствие силовиков, включая экипажи ГАИ, которые дежурили практически на каждом перекрёстке. В одном из эпизодов похода произошло столкновение китайских рабочих с милицией: по свидетельствам очевидцев, милиционеры в бронежилетах и армейских шлемах пытались остановить колонну, хватая протестующих за руки и предпринимая попытки задержания. Однако эти действия не были организованы и чётко скоординированы — благодаря этому рабочие смогли прорваться через кордон и продолжить движение пешком в сторону Гомеля.

Колонна прошла несколько населённых пунктов, в том числе посёлки Юбилейный и Победа. Ситуация на трассе была напряжённой, движение автотранспорта местами перекрывалось сотрудниками ГАИ, что вызвало тревогу и беспокойство среди местного населения. В социальных сетях и СМИ отмечалось, что местные жители проявляли интерес и любопытство к происходящему, а некоторые выражали сочувствие китайским рабочим, впечатлённые их решительностью в отстаивании своих прав.

События в Гомеле: местная власть, дипломаты и реакция горожан

Примерно к полудню колонна рабочих достигла Гомеля, войдя в город по улице Барыкина и разместившись в сквере имени Шевченко и в районе технического университета имени Сухого. Здесь к протестующим прибыли представители местной власти и китайской корпорации. Председатель Добрушского райисполкома Ольга Мохорева находилась непосредственно на месте событий и жестами убеждала китайцев отказаться от продолжения протеста и вернуться обратно в Добруш.

Кроме местных чиновников, на переговоры с рабочими прибыли представители китайского посольства, пытавшиеся уговорить протестующих закончить шествие и вернуться на стройплощадку. В какой-то момент среди рабочих возникло некоторое разногласие: одна часть протестующих была настроена продолжать марш до Минска, в то время как другие соглашались обсудить ситуацию с представителями китайского посольства. Атмосфера во время переговоров была напряжённой, между рабочими возникали короткие стычки и дискуссии, однако ситуация не выходила из-под контроля, и милиция, наблюдавшая за происходящим со стороны, уже практически не вмешивалась.

Ближе к вечеру на месте протеста появился чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, который лично обратился к рабочим. По свидетельствам журналистов, его выступление было кратким — около двадцати секунд, однако после его появления большая часть протестующих приняла решение сесть в специально предоставленные автобусы и вернуться в Добруш. Оставшиеся рабочие некоторое время находились в нерешительности, ожидая каких-то дополнительных гарантий и подтверждений. После дополнительных переговоров с дипломатами и руководителями китайской компании они также приняли решение вернуться в Добруш автобусами.

Гомельчане проявили большой интерес к беспрецедентной акции иностранцев в своём городе. Многие жители наблюдали за колонной и активно обсуждали происходящее в социальных сетях, публиковали фотографии и видео. В комментариях и сообщениях очевидцы выражали сочувствие протестующим, отмечая, что подобные проблемы с задержками зарплат знакомы были и самим белoрусам.

Некоторые из гомельчан лично сталкивались с протестующими в день шествия, и несмотря на мелкие бытовые конфликты, в целом проявляли человеческое участие и сострадание, понимая причины их отчаянного поступка. Китайский протест в Добруше и Гомеле стал событием, ярко обозначившим проблемы привлечения иностранных рабочих без создания надлежащих условий жизни и соблюдения их прав. Случай получил широкий резонанс как в независимых СМИ, так и среди простых жителей в записях социальных сетей.

События после протеста и вопрос зарплат

На следующий день после марша китайских рабочих, ситуация начала постепенно нормализоваться. Представители китайской корпорации «Сюань Юань» начали выплату долгов по заработной плате. Рабочим выплатили суммы в среднем от 9 до 10 тысяч китайских юаней, что примерно соответствовало задолженности за три месяца. Однако официального подтверждения полной выплаты всех долгов не было опубликованы, и сами китайские строители отмечали, что часть выплат была неполной или частичной. В связи с этим в последующие дни многие рабочие, несмотря на возобновление выплат, не сразу вернулись к выполнению своих обязанностей, и как сообщали жители Добруша журналистам, строители ещё несколько дней просто гуляли по городу, жалуясь на отсутствие заданий и неопределённость ситуации.

Депортация зачинщиков и последующие события на стройке

Отдельным вопросом стала возможная депортация зачинщиков протеста. По информации заместителя главы администрации Лукашенко Николая Снопкова, конфликт между китайскими рабочими и корпорацией был официально «урегулирован». Он заверял, что рабочие смогли обсудить все проблемы с представителями посольства КНР и компании-нанимателя. При этом Снопков особо подчеркнул, что инициаторами протестной акции власти считали группу из примерно 10–20 человек, которые, по его словам, могли быть депортированы обратно в Китай. Представитель компании «Сюань Юань» подтвердил, что вопрос депортации находится в компетенции Министерства внутренних дел Беларуси, однако массовая депортация китайских рабочих так и не была официально подтверждена. Позднее СМИ отмечали, что, вероятнее всего, массовых депортаций не произошло либо они прошли незаметно, чтобы не усиливать международный резонанс.

В дальнейшем, строительство Добрушского завода столкнулось с новыми проблемами. Китайская компания-генподрядчик начала испытывать всё большие финансовые и организационные трудности. Уже в апреле 2017 года «Сюань Юань» попала в список налоговых должников Беларуси. В феврале 2018 года китайская корпорация подала встречный судебный иск против Министерства налогов и сборов Беларуси, пытаясь оспорить налоговые претензии, однако, безуспешно. В результате, как заявлял в 2018 году тогдашний премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, правительство официально расторгло контракт с «Сюань Юань», указав на то, что компания не имела необходимого опыта реализации крупных проектов и не смогла завершить строительство в срок.

Ввод завода в эксплуатацию был перенесён на несколько лет и состоялся лишь в 2021 году, с отставанием от графика на пять-шесть лет от первоначально запланированного срока. За это время управляющая компания холдинга «Белoрусские обои», которой принадлежит завод, оказалась в тяжёлом финансовом положении. В январе 2022 года Экономический суд Гомельской области постановил взыскать с корпорации «Сюань Юань» задолженность в размере 455,8 тысяч рублей (примерно 178 тысяч долларов США) в пользу ИМНС по Новобелицкому району за неуплаченные налоги и госпошлину, возникшие в период с 2016 по 2019 годы. Таким образом, спустя годы последствия конфликта вокруг реконструкции Добрушской фабрики продолжали влиять на экономическое состояние предприятия, а сам проект реконструкции остался ярким примером проблемного взаимодействия белoрусских властей с иностранными подрядчиками.

История реконструкции Добрушской бумажной фабрики стала ярким примером того, как желание властей быстро и дёшево реализовать масштабный проект с привлечением иностранных рабочих оборачивается громким провалом. Многолетняя задержка запуска производства, финансовые потери и массовый протест китайских строителей из-за тяжелых условий труда и долгов по зарплате — всё это оставило отпечаток в памяти жителей региона.

Сегодня, когда власти Беларуси планируют завезти уже 150 тысяч специалистов из Пакистана, возникает ощущение, что урок Добрушской фабрики остался невыученным, и прежние ошибки могут повториться в ещё большем масштабе.

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