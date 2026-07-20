Врач из США ездит на бэтмобиле мощностью до 1000 лошадиных сил 1 20.07.2026, 14:54

Интерес к подобным машинам растет и среди коллекционеров.

Врач скорой помощи из американского Хьюстона воплотил детскую мечту, построив полностью легальный для дорог общего пользования бэтмобиль, вдохновленный культовым фильмом Тима Бертона «Бэтмен» 1989 года с Майклом Китоном, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Необычный автомобиль длиной почти 6,7 метра оборудован фарами, поворотниками, системой отопления, кондиционером и камерами заднего вида. Под капотом установлен турбированный двигатель Chevrolet LS V8, мощность которого, по словам владельца, составляет от 500 до 1000 лошадиных сил.

Работа над проектом заняла несколько лет. Будущий хозяин приобрел недостроенную реплику, после чего вместе с командой полностью переработал подвеску, тормозную систему и почти всю техническую часть автомобиля. Первый двигатель не выдержал нагрузок, поэтому машину оснастили новым мотором с массивным турбокомпрессором.

Несмотря на внушительные размеры, владелец уверяет, что управлять автомобилем «на удивление легко». Однако обзор назад практически полностью обеспечивают три видеокамеры, поскольку массивная задняя часть кузова закрывает видимость.

Такой автомобиль неизменно привлекает внимание прохожих. «Люди слышат этот бэтмобиль раньше, чем успевают его увидеть», — пишут авторы.

Интерес к подобным машинам растет и среди коллекционеров. Оригинальные бэтмобили из фильмов практически недоступны для покупки: один из пяти автомобилей, использовавшихся в телесериале 1960-х годов, был продан на аукционе за 4,62 млн долларов, став одним из самых дорогих телевизионных автомобилей в истории.

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