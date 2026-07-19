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Трамп о прогнозе на финал ЧМ: Сложно ставить против Месси

  • 19.07.2026, 21:48
Трамп о прогнозе на финал ЧМ: Сложно ставить против Месси
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США сделал прогноз на матч между сборными Испании и Аргентины.

«Мой прогноз на финал? Очень сложно ставить против Месси. Он великолепный игрок. Я видел его решающий прострел… Это было просто идеально»», — сказал Трамп в комментарии Fox Sports.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина проходит сегодня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

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