Украинцы поразили восемь объектов российской ПВО за ночь 1 20.07.2026, 15:56

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Роберт Бровди (Мадяр)

Среди них - ЗРК «Тор» и «Бук».

Восемь объектов вражеской ПВО были поражены и уничтожены в оперативной глубине противника в ночь на 20 июля 2026 года. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр)

По его словам, были уничтожены ЗРК «Тор», ЗРК «Бук», комплексы РЛС «Каста», «Гамма», «Небо-СВ», «Небо-У».

Большая часть пораженных целей находилась на территории Краснодарского края РФ.

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