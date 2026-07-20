Тактика Кремля изменилась 20.07.2026, 15:25

Интенсивность атак по Киеву связана с попыткой оказать психологическое давление.

Россия нанесла по Киеву крупнейший с начала полномасштабной войны удар баллистическими ракетами, резко усилив давление на Украину на фоне проблем с противовоздушной обороной. Новая атака стала частью более широкой стратегии Кремля, направленной на истощение украинской системы ПВО и усиление военного давления, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинских властей, в ходе ночного удара Россия выпустила 41 ракету, из которых силы противовоздушной обороны смогли перехватить 18. Остальные достигли целей или упали в столице, вызвав пожары сразу в пяти районах Киева. В результате атаки погиб как минимум один человек.

«В последние недели Москва заметно увеличила масштаб комбинированных ударов. Это происходит в момент, когда Украина испытывает дефицит ракет для американских комплексов Patriot — наиболее эффективного средства перехвата российских баллистических ракет», — обращают внимание авторы.

Интенсивность атак связана не только с военными задачами, но и с попыткой оказать психологическое давление на украинское руководство и население. Кроме того, удары последовали после серии успешных атак украинских беспилотников по объектам на территории России, включая склад крупнейшего российского интернет-ретейлера.

«Россия усилила атаки в последние недели», — пишут авторы Deutsche Welle, связывая это с нехваткой у Украины современных средств противоракетной обороны.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от скорости поставок западных систем ПВО и боеприпасов. Без пополнения запасов Patriot, отмечают аналитики, отражать массированные удары баллистическими ракетами станет значительно сложнее, что даст Москве дополнительные возможности для усиления воздушной кампании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com