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Тактика Кремля изменилась

  • 20.07.2026, 15:25
Тактика Кремля изменилась

Интенсивность атак по Киеву связана с попыткой оказать психологическое давление.

Россия нанесла по Киеву крупнейший с начала полномасштабной войны удар баллистическими ракетами, резко усилив давление на Украину на фоне проблем с противовоздушной обороной. Новая атака стала частью более широкой стратегии Кремля, направленной на истощение украинской системы ПВО и усиление военного давления, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинских властей, в ходе ночного удара Россия выпустила 41 ракету, из которых силы противовоздушной обороны смогли перехватить 18. Остальные достигли целей или упали в столице, вызвав пожары сразу в пяти районах Киева. В результате атаки погиб как минимум один человек.

«В последние недели Москва заметно увеличила масштаб комбинированных ударов. Это происходит в момент, когда Украина испытывает дефицит ракет для американских комплексов Patriot — наиболее эффективного средства перехвата российских баллистических ракет», — обращают внимание авторы.

Интенсивность атак связана не только с военными задачами, но и с попыткой оказать психологическое давление на украинское руководство и население. Кроме того, удары последовали после серии успешных атак украинских беспилотников по объектам на территории России, включая склад крупнейшего российского интернет-ретейлера.

«Россия усилила атаки в последние недели», — пишут авторы Deutsche Welle, связывая это с нехваткой у Украины современных средств противоракетной обороны.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от скорости поставок западных систем ПВО и боеприпасов. Без пополнения запасов Patriot, отмечают аналитики, отражать массированные удары баллистическими ракетами станет значительно сложнее, что даст Москве дополнительные возможности для усиления воздушной кампании.

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