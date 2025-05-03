Зеленский: Украина может получить американские ЗРК по ресурсной сделке 1 3.05.2025, 16:55

Поставки систем ПВО могут стать тем самым вкладом США в совместный инвестиционный фонд.

Соглашение об украинских недрах может проложить путь к новым поставкам американских систем ПВО в Украину. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, сообщает «Укринформ».

По его словам, вопрос поставок зенитных систем был одной из тем обсуждения во время короткой встречи двух президентов в Ватикане. По словам Зеленского, Трамп выразил готовность работать в направлении усиления противовоздушной обороны Украины.

- Я считаю, что [совместный инвестиционный] фонд и само соглашение по минеральным ресурсам дает возможность нам защищать будущие инвестиции США. Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я сказал Трампу о том количестве [систем ПВО, которое нужно Украине]. Он ответил, что они будут над этим работать. Это не бесплатные вещи. И я хотел бы, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия, - заявил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com