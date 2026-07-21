Российскую «дочку» крупного белорусского предприятия уличили в фальсификации 21.07.2026, 12:42

Дело связано с Белорусским металлургическим заводом.

На «Торговый дом БМЗ» — российскую «дочку» крупного белорусского завода — подали в суд. Ее уличили в фальсификации документов. «Зеркало» рассказывает, как разрешилась эта ситуация.

В чем была претензия

В июне 2025 года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали рассматривать дело российской компании «Зодиак» против «дочки» «Белорусского металлургического завода» — «Торгового дома БМЗ».

Подавшее иск российское предприятие заявило, что перевело торговому дому предоплату за поставку металлопроката — 11,7 млн российских рублей. Это около 432 тыс. белорусских рублей по курсу Нацбанка на 21 июля.

В суде представители «дочки» БМЗ возразили, что никакой договоренности о продаже металлопроката с «Зодиаком» не было. По их версии, российская фирма заплатила «Торговому дому БМЗ» долг за другую компанию — казахстанскую Kaz Construction Co, следует из судебного документа.

Как в этой истории появилась фирма из Казахстана

Белoрусская сторона утверждала, что в январе 2024 года БМЗ, его российская «дочка» и эта казахстанская фирма подписали соглашение об урегулировании долгов, в котором говорилось, что заплатить за казахстанцев мог кто-то другой. В феврале 2024-го Kaz Construction Co сообщила, что по этим долгам рассчитается фирма «Зодиак».

Дальше 12 февраля того же года «Зодиак» перечислил «Торговому дому БМЗ» 11,7 млн российских рублей. В платежном поручении было указано, что это оплата за металлопрокат по счету.

В суде в «Торговом доме БМЗ» заявили, что полученная от «Зодиака» сумма совпадала с размером долга казахстанской фирмы и пришла в срок, указанный для его оплаты, поэтому «идентифицировали получение денежных средств в указанной сумме как исполнение обязательства за нового должника».

Что в итоге решил суд

В суде «Зодиак» заявил, что документ, на который ссылаются белoрусы (по компании из Казахстана), фальсифицирован. Но судья отказался принимать этот аргумент.

При этом «Торговый дом БМЗ» настаивал, что никогда не продавал «Зодиаку» металлопрокат. Судья отметил, что счет, представленный «Зодиаком», был без подписей и печатей, а переписки или других доказательств реальной договоренности о поставке компания не представила.

В итоге суд поверил версии «Торгового дома БМЗ» и постановил, что возвращать их не следует. В иске «Зодиаку» полностью отказали.

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