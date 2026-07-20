«Самокаты разбирали как горячие пирожки» 2 20.07.2026, 15:47

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Как минчане добирались домой после просмотра трансляции ЧМ на стадионе «Динамо».

Метро в столице, действительно, работало до часа ночи, но финал ЧМ закончился позже. Для 20 тысяч минчан, которые собрались на стадионе «Динамо», чтобы посмотреть трансляцию дорога домой после ее завершения стала настоящим квестом. Оь этом пишут многие пользователи соцсетей.

«Добираться со стадиона «Динамо» после трансляции ЧМ до Новой Боровой еще тот квест, - рассказывает mariybugaeva. - Продление транспорта до часа ночи оказалось бесполезным. Такси - 238 в очереди и по какой-то неадекватной цене. Самокаты разбирали как горячие пирожки. Нашли самокат ближе к Якуба Колоса и то были почти разряжены. Меняли несколько раз. Три часа ночи - и мы были дома».

«Первые минут 40 пешком, потом пришлось скачать самокат и учиться ездить», - пишет semenets_nastya.

«Очевидно было, что до 01.00 не закончится матч, хотя бы учитывая half-time, поэтому до последнего надеялась, что метро продлили тоже. Но нет, по сути они просто посидели дольше и закрылись, не дождавшись того, ради чего продлевали. А такси - просто без комментариев», - пишет tatsiana.photos.

«Отлично добрались, «Яндекс» - в очерели 360 человек было», - пишет lmfy1928.

«В очереди 458 без единой возможности вызвать такси или взять самокат: пробовали с двух телефонов раз 40 точно с большим ожиданием. Шли пешком с Площади Ленина до Новой Боровой от безысходности. Спать хотелось жутко», - пишет _renaissansee_.

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