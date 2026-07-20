Десятки тысяч минчан смотрели финал ЧМ по футболу вне дома 3 20.07.2026, 12:27

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Только на стадионе «Динамо» собралось более 22 тысяч человек.

Финал чемпионата мира по футболу Испания – Аргентина (1:0) и тёплый летний вечер в Минске превратили центр города в настоящее столпотворение. Тысячи минчан решили посмотреть главную игру четырехлетия вне дома, пишет smartpress.by.

Мест не было уже задолго до старта. Стадион «Динамо» ломился от фанатов, график работы метро продлили, но это не спасло от традиционного вопроса «как добраться домой». Доставки пиццы и бургеров с колой тоже не справлялись с валом заказов «к началу матча».

Игра стартовала в 22:00. Однако «коллапс» начался гораздо раньше – за два-три часа. Опытные болельщики занимали места заранее. Несколько компаний в «Лидбир Дворе» сидели уже с 12–13 часов дня.

«Приехали сюда днём, примерно с 12 или 13 тут тусуемся, – рассказали ребята. – Мы же понимали, что столиков не так много, а желающих посмотреть финал будет огромное количество – вот и подсуетились».

Те, кто приехал ближе к началу, заставали переполненный фудкорт. Кто-то уезжал искать другие места, а кто-то оставался смотреть стоя – между столиками или по периметру.

В центре города в воскресенье вечером образовались серьёзные пробки. Многие ехали на стадион «Динамо». За 6 рублей можно было занять место на поле или трибуне и под открытым небом смотреть футбол. В итоге на стадионе собралось более 22 тысяч человек.

Уже за час до матча трибуны были забиты. Несмотря на недовольство по поводу парковок и вынесенных за территорию точек питания, почти никто не ушёл. Во время матча толпа создавала такой мощный звуковой фон, что жители окрестных домов, наверное, были рады, что гол случился только один – и тот в дополнительное время.

Метро, чью работу столичные власти предусмотрительно продлили до часа ночи, не до конца спасло ситуацию. Финал завершился в 1:06. Часть болельщиков, не желая пропустить развязку, уходила раньше и досматривала матч в телефонах по дороге. Те же, кто остался до конца и не имел своего авто, потом очень долго ждали такси. «Я 358-й в очереди в приложении… А ты?» – такая фраза в ту ночь звучала очень часто.

Не меньший ажиотаж был и у служб доставки. Те, кто остался дома и рассчитывал на «вкусняшки к футболу», столкнулись с зависаниями приложений, проблемами с оплатой и сообщениями «срок доставки может составлять 120 минут».

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