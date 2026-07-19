Николай Маломуж: Россияне уже понимают, что мобилизация — это смерть 19.07.2026, 21:52

Николай Маломуж

Неисчерпаемый человеческий ресурс РФ – миф.

Россия испытывает серьезные проблемы с пополнением личного состава на фронте и не сможет обеспечить масштабное усиление армии за счет новой мобилизации. Подготовленный на осень мобилизационный ресурс в 500 тысяч человек не даст Кремлю стратегических преимуществ, а лишь приведет к росту потерь. На этом сегодня, 19 июля в эфире телеканала FREEДOM акцентировал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

«В первую очередь надо отметить то, что Россия не может пополнять системно ресурсы на фронте. Мы ежедневно при отражении атак уничтожаем до 1400–1500 человек. Если оценивать ситуацию на протяжении полугода, это где-то около 300 тысяч. Поэтому мобилизационный ресурс, который Россия готовит на осень, — 500 тысяч, это очень сложный формат их призыва. Потому что в России, несмотря на влияние российской пропаганды, все-таки гибнут конкретные люди. Если брать за год 500–600 тысяч человек — это огромное количество для Российской Федерации», — отметил Маломуж.

Он подчеркнул, что заявления о якобы неисчерпаемых человеческих ресурсах России являются мифом, поскольку страна уже понесла значительные демографические потери.

«Это миф, что у них там людей очень много — 140 млн. Уже несколько миллионов, во-первых, выехали, и уже до 1,5 млн уничтоженных или тяжелораненых. То есть это подрыв, который был именно стратегическим», — подчеркнул генерал армии Украины.

Маломуж сравнил нынешнюю ситуацию с последствиями войны в Афганистане для Советского Союза и подчеркнул, что в России меняется отношение общества к мобилизации.

«В период Союза при Афгане где-то 50 тыс. погибших — это уже был коллапс, это была трагедия для Союза с населением 300 млн. А тут Россия сейчас пытается реализовать террористические задачи. Самое главное — люди уже понимают, что мобилизация — это смерть. Вернуться домой практически невозможно, или только тяжелораненым», — отметил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

По его словам, Кремль будет пытаться проводить мобилизацию скрытыми методами, поскольку открытый массовый призыв может вызвать сопротивление внутри страны и негативно сказаться на политической ситуации.

«Они будут пытаться сейчас любимым способом провести мобилизацию — или силовым способом, или используя различные комбинации. Но прямо проводить массовую мобилизацию силовым способом, как они делают в отдельных секторах или регионах, очень опасно. Тем более перед выборами. Им нужно набирать рейтинги «Единой России» и других политических партий-сателлитов. А такая силовая мобилизация может привести к сопротивлению и негативным оценкам, что может сорвать или подорвать выборы», — отметил гость эфира.

Он добавил, что Россия пытается компенсировать нехватку людей финансовыми стимулами и давлением на граждан, однако этот механизм уже не работает так эффективно.

«Россияне многие являются должниками государства. Им предлагают упростить систему получения кредитов, погашения старых долгов. И таким способом пытаются купить жизнь людей. Но уже деньги не работают по такой схеме, как было раньше. Они заключали контракты, выделяли большие средства. Сейчас уже дефицит контрактников. Сейчас идет попытка вербовать иностранцев. Это и Ботсвана, и другие страны — россияне вербуют там людей. Пытаются даже из Африки, Латинской Америки и Восточной Азии тянуть сюда контрактников. Но уже многие понимают, что и там перспектив нет», — подчеркнул Маломуж.

Он считает, что Россия не сможет повторить прежние масштабы мобилизации.

«Они уже пытались привлечь около 500 тысяч человек в предыдущий период, за полгода. Но получилось где-то 270–280 тысяч. Сейчас, я думаю, так же больших возможностей подтянуть такие силы не будет, особенно с учетом их задействования на фронте», —подчеркнул генерал армии Украины.

Он добавил, что украинские силы готовы уничтожать российские резервы еще до их выхода на передовую.

«Мы проводим масштабные системные операции по этим подтянутым резервам — по старым путям, где они движутся к фронтам, и по новым, где они пытаются создать ударные группировки на Харьковском, Сумском и даже Черниговском направлениях. Мы готовы к этому. Разворачивается мощная модель уничтожения новейшими средствами: это беспилотники, роботизированные комплексы, кассетные боеприпасы, авиация, системная работа артиллерии», — рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

По его словам, Украина будет наносить удары по местам сосредоточения российских войск еще до их участия в боевых действиях.

«Мы будем бить в прифронтовых зонах, по местам скопления, где они будут концентрировать подразделения для обучения и боевого слаживания. Это уже подрыв возможности вести боевые операции тактического, а тем более стратегического уровня. Перспектив даже такая мобилизация системно для каких-то успехов на фронте не даст. А потери России возрастут, я думаю, в несколько раз», — резюмировал Николай Маломуж.

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