Минчанину предложили самому снимать гипс после перелома

Минчанину предложили самому снимать гипс после перелома9
- 6.08.2026, 17:06
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Медсестры в поликлинике не было.
Житель столицы komendantroman_ рассказал в Threads о том, чем закончилось лечение перелома ноги для его отца.
«На консультации врач-пакистанец, плохо говорящий по-русски, сказал ему самому снимать гипс, так как медсестры нет, а ему тяжело, - пишет он. - Это Минск, если что.
Кто сейчас врачами работает в Беларуси, как у вас там? Все нормально? Расскажите, если не боитесь».
Напомним, многие белорусские врачи были вынуждены покинуть страну после протестов 2020 года. Из-за дефицита кадров власти пригласили в Беларусь специалистов из Ирана и Пакистана.