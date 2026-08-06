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Минчанину предложили самому снимать гипс после перелома

9
  • 6.08.2026, 17:06
  • 4,426
Минчанину предложили самому снимать гипс после перелома

Медсестры в поликлинике не было.

Житель столицы komendantroman_ рассказал в Threads о том, чем закончилось лечение перелома ноги для его отца.

«На консультации врач-пакистанец, плохо говорящий по-русски, сказал ему самому снимать гипс, так как медсестры нет, а ему тяжело, - пишет он. - Это Минск, если что.

Кто сейчас врачами работает в Беларуси, как у вас там? Все нормально? Расскажите, если не боитесь».

Напомним, многие белорусские врачи были вынуждены покинуть страну после протестов 2020 года. Из-за дефицита кадров власти пригласили в Беларусь специалистов из Ирана и Пакистана.

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