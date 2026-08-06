Лукашисты потратят $5,8 миллиона на модернизацию фабрики валенок 19 6.08.2026, 17:08

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Деньги выделят из инновационных фондов.

Власти планируют вложить 17 млн рублей (около $5,8 млн) из инновационных фондов в Смиловичскую валяльно-войлочную фабрику. Это следует из постановления Совмина.

Правительство распорядилось выделить в 2026—2028 годах Смиловичской валяльно-войлочной фабрике 9 млн рублей из инновационного фонда Минского облисполкома и еще 8 млн — из республиканского централизованного инновационного фонда.

Планируется, что эти средства пойдут на модернизацию предприятия. По расчетам Совмина, благодаря этому, в 2029 году выручка у завода должна будет вырасти на 10%.

До 15 марта 2030 года предприятию надо будет отчитаться, куда потрачены финансы и какой экономический результат получен.

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